Fest 2,2 Millionen Gäste besuchen Maschseefest in Hannover Von dpa | 14.08.2022, 13:32 Uhr

Rund 2,2 Millionen Gäste haben das Maschseefest in Hannover besucht. Die Veranstalter sowie die Polizei zogen eine positive Bilanz. „Schöner hätte der Re-Start des Maschseefests nicht sein können. Bei fast durchgehend hervorragendem Wetter, tollen Konzerten und vielfältigen kulinarischen Angeboten konnten wir an den 19 Tagen über zwei Millionen Gäste rund um den Maschsee begrüßen“, sagte Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH, am Sonntag. Das Maschseefest wurde zwei Jahre wegen Corona abgesagt.