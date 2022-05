ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Hameln 22-Jähriger prallt gegen Baum und wird in Auto eingeklemmt Von dpa | 31.05.2022, 07:51 Uhr

Ein 22-Jähriger ist in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und musste anschließend von der Feuerwehr befreit werden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in der Nacht zum Dienstag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen sei frontal gegen einen Baum geprallt und auf die Seite gekippt. Dabei wurde der 22-Jährige im Auto eingeklemmt. Die Rettung durch die Feuerwehr war nach Angaben der Polizei langwierig, weil der Unfallwagen zwischen dem Baum und einem Graben schwer zugänglich war. Schließlich wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.