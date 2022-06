ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Osnabrück 22-Jährige prallt mit Auto gegen Bäume: Schwer verletzt Von dpa | 05.06.2022, 13:03 Uhr

Eine 22-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Bramsche (Landkreis Osnabrück) in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie war in der Nacht zum Sonntag mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen Bäume geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge war vermutlich Sekundenschlaf die Ursache für den Unfall.