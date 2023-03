Landgericht Hannover Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Tötungsdelikt 22-Jährigen mit Messerstich in Bauch getötet: Prozessbeginn Von dpa | 13.03.2023, 00:49 Uhr

Er soll einen 22-Jährigen mit einem Messerstich in den Bauch getötet haben: Nach dem Tod des jungen Mannes muss sich ein 28-Jähriger ab heute wegen Mordes am Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Heimtücke vor. Der 22-Jährige war im Mai 2022 bewusstlos auf der Straße liegend von einem Ehepaar entdeckt worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er wenig später in einer Klinik - nach früheren Angaben der Anklagebehörde verblutete er innerlich. Für den Prozess sind acht Fortsetzungstermine geplant.