Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die geplante Reihenfolge der Corona-Impfungen begrüßt und setzt auf eine möglichst hohe Impfbereitschaft.

„Ich habe ein großes Interesse daran, dass sich möglichst viele, im Idealfall alle Menschen in Niedersachsen zu einer solchen Impfung bereit erklären“, sagte der SPD-Politiker am Freitag. In den ersten Monaten werde jedoch noch nicht genug Impfstoff für alle verfügbar sein. Daher sei es richtig, mit besonders gefährdeten Menschen anzufangen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bekanntgegeben, dass als erstes Über-80-Jährige, Pflegebedürftige sowie Beschäftigte in pflegerischen und medizinischen Einrichtungen geimpft werden sollen - voraussichtlich vom 27. Dezember an. Dass andere Berufsgruppen wie Polizisten und Lehrer sich noch gedulden müssen, sei „bedauerlich, aber hinzunehmen“, sagte Weil. Es sei aber das Ziel, so bald wie möglich allen Niedersachsen Zugang zur Covid-19-Impfung zu geben.