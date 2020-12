Marxen. Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ist eine 75-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden.

Die Bewohnerin galt seit dem Feuer in Marxen (Landkreis Harburg) am Dienstag tagelang als vermisst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Erst nachdem das Gebäude stabilisiert worden war, konnten Beamte am Donnerstag die Wohnung betreten und fanden die Leiche. Die Ermittlungen zur Ursache für den Brand dauerten an. Hinweise auf eine Einwirkung von außen gab es zunächst nicht. Das Feuer hatte sich nachts auf das gesamte Wohnhaus ausgebreitet, drei Bewohner konnten sich unverletzt retten.