Hannover. Das Landvolk benennt am heutigen Donnerstag den neuen Präsidenten.

200 Delegierte haben in den vergangenen drei Wochen per Briefwahl abgestimmt, ob Jörn Ehlers oder Holger Hennies künftig an der Spitze des rund 70 000 Mitglieder zählenden Landesbauernverbandes stehen soll. Beide gehören bislang zu den Vizepräsidenten. Sie wollen Nachfolger von Albert Schulte to Brinke werden. Der 64-Jährige wurde im Dezember 2017 ins Amt gewählt und stellte sich aus Altersgründen nicht mehr einer Wiederwahl.

Wegen der Corona-Pandemie setzte das Landvolk auf eine Briefwahl. Die Wahlveranstaltung selbst wird auf Youtube gestreamt. Im Livestream gibt es Grußworte von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olaf Lies (beide SPD) sowie von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).