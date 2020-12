Dortmund. Benjamin Chatton wird neuer Vorstand Finanzen und Recht im Deutschen Handballbund.

Der 39-Jährige war zuletzt Geschäftsführer der Agentur Hannover Concerts und tritt am 1. Januar die Nachfolge von Paul Specht an, der den Verband auf eigenen Wunsch verlassen hat. Chatton arbeitete von 2006 bis 2018 in der Bundesliga für den Wilhelmshavener HV, TBV Lemgo, HBW Balingen-Weilstetten und die TSV Hannover-Burgdorf. Der ehemalige Regionalliga-Spieler komplettiert ab Beginn des Jahres 2021 den dreiköpfigen DHB-Vorstand, dem ferner Mark Schober (Vorsitzender) und Axel Kromer (Sport) angehören.