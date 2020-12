Duderstadt. Ein 73 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Duderstadt leblos aufgefunden worden.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mieters feststellen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine weitere Hausbewohnerin des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Hilkerode wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer am Vormittag ausbrach, ist noch unklar. Die Wohnung gilt als unbewohnbar und ist von der Polizei beschlagnahmt.