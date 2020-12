Lüneburg. Kleine Weihnachtsinseln statt großflächigem Weihnachtsmarkt - das ist das Konzept von Lüneburg, um die Menschen in die Innenstadt zu locken. Oberstes Ziel: Der Handel soll im Jahresendspurt unterstützt werden. Dafür nimmt die Stadt noch einmal Geld in die Hand.

Lüneburg riskiert mehr Weihnachten als andere Städte: Von Freitag an laden 22 Buden zu Glühwein, Bratwurst und Schmalzkuchen ein. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, sagte der Bürgermeister der Hansestadt, Ulrich Mädge, am Dienstag bei der Vorstellung des Konzeptes zum Gassenzauber. Um den Geschäften in der Innenstadt einen halbwegs passablen Jahresendumsatz zu garantieren, wurde ein Hilfspaket von mehr als 600 000 Euro geschnürt. Damit finanziert werden 10-Euro-Gutscheine für Kunden, die 50 Euro ausgeben oder an einem Samstag in die City radeln. Der ÖPNV und die Parkhäuser sind an den Samstagen kostenlos.

Das Besondere an dem Budenzauber sind vier Verweilzonen, in denen im Sitzen ohne Maske konsumiert werden muss. Die Maskenpflicht in der Altstadt wird ausgeweitet, der Verzehr im Stehen ist verboten. Bis zum 23. Dezember sind die Stände offiziell bis 20.00 Uhr geöffnet, eine Stunde Spielraum ist eingeplant. Menschenaufläufe soll es auf keinen Fall geben, Sicherheitspersonal und das Ordnungsamt werden auf die Einhaltung der Regeln in der Corona-Pandemie achten.

Einmalig ist Einweggeschirr aus Hygienegründen zugelassen, Glühweinbecher werden auch verkauft. „Wir sind auf einem Experimentierfeld unterwegs, wir gucken, ob wir korrigieren müssen“, betonte Mädge, dem der Einzelhandel besonders am Herzen liegt. „Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird es in den nächsten Jahren noch viel teurer“, sagte der Präsident des Städtetags Niedersachsen.

Besondere Aktionen, um Besucher in die City zu locken, sind Adventskalender in Schaufenstern zum Mitmachen mit hochwertigen Preisen, eine Märchenmeile, Lichtprojektionen und 200 Tannenbäume. Auch Künstler sollen auftreten.