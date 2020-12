Hannover. Jobverlust oder Kurzarbeit wegen der schwierigen Corona-Lage treffen weiter viele Beschäftigte. Das Gesamtbild auf dem Arbeitsmarkt war aber auch im November relativ stabil - mit gewissen Einschränkungen.

Der Arbeitsmarkt im Nordwesten hat die Corona-Krise auch im November vergleichsweise gut weggesteckt. In Niedersachsen waren im abgelaufenen Monat 2,4 Prozent weniger Menschen ohne Job registriert als im Oktober, zuletzt waren es insgesamt 249 156. Im Bundesland Bremen meldeten sich 41 532 Menschen arbeitslos, ihre Zahl sank um 2,7 Prozent. Damit setzte sich eine leichte Stabilisierung fort, die schon Frühherbst begonnen hatte.

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) betonte am Dienstag jedoch, dass das Bild bisher noch unvollständig ist. Wie sich der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown auswirken werde, dürfte sich erst später genauer abzeichnen - Schließungen von Hotels und Gaststätten sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen könnten sich zeitversetzt stärker bemerkbar machen. Außerdem decken die aktuell verfügbaren Daten noch nicht den gesamten vergangenen Monat ab.

Die Arbeitslosenquote in Niedersachsen sank im November um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent, in Bremen um 0,3 Punkte auf 11,3 Prozent. Verglichen mit dem November 2019 fällt das Ausmaß der anhaltenden Corona-Folgen in beiden Ländern allerdings weiter deutlich ins Gewicht: In Niedersachsen gab es zuletzt fast 20 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr, in Bremen gut 18 Prozent. BA-Regionalchef Johannes Pfeiffer sprach zwar von positiven Signalen. Er warnte aber auch: „Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen führt zur Unsicherheit bei den Beschäftigten und Unternehmen.“ Im November meldeten Firmen im Vergleich zum Oktober überdies etwas weniger offene Stellen.

Dass die Lage insgesamt kritisch bleibt, lässt sich auch an der Kurzarbeit ablesen. Im November nahmen die entsprechenden Anmeldungen erstmals seit mehreren Monaten wieder zu - in Niedersachsen waren es 6145, in Bremen 425 Betriebe. Das genaue Ausmaß der Nutzung durch die Beschäftigten steht auch hierbei nur mit zeitlicher Verzögerung fest.

Die BA erklärte, man arbeite mit Arbeitgebern außerdem weiter intensiv daran, Lehrstellen zu vermitteln. „Auch nach dem offiziellen Ausbildungsbeginn haben junge Menschen ohne Ausbildung noch gute Chancen, einen Platz zu finden“, betonte Pfeiffer.