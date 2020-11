Offenbach am Main. Milde Temperaturen und wenig Regen: Der Herbst in Niedersachsen und Bremen ist in diesem Jahr im langfristigen Vergleich warm und trocken gewesen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach nach ersten Auswertungen mitteilte, war Bremen mit 11,3 Grad Celsius (im Vergleich zum langjährigen Mittel 9,6) die zweitwärmste und mit knapp 120 Litern pro Quadratmeter („Sollwert“ 186) die niederschlagsärmste Region in Deutschland. Diese Niederschlagssumme entsprach nur 64 Prozent des dortigen Solls. Die Sonne schien an der Weser gut 340 Stunden (282 Stunden).

In Niedersachsen lag die Temperatur zwischen September und November dieses Jahres um 1,6 Grad über dem Durchschnittswert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. 10,9 Grad zeigte das Thermometer demnach im Durchschnitt in den Monaten des meteorologischen Herbstes an. Das nordwestlichste Bundesland zählte mit knapp 335 Sonnenstunden zu den sonnenscheinarmen Gebieten, der Niederschlag mit nahezu 145 l/m² (182 l/m²) fiel auch geringer aus.

Trübe und kalt startet der Dezember. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad ab, gefrierender Regen mit Glatteisgefahr sei nicht ausgeschlossen, hieß es beim DWD. Im südlichen Niedersachsen wird Schnee erwartet, auf dem Brocken könnte eine Puderzuckerschicht ein paar Stunden liegenbleiben, sagte eine DWD-Sprecherin. Am Freitag kommt ein Tiefdruckausläufer von den britischen Inseln mit stürmischen Böen im Gepäck.