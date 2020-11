Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt.

Duderstadt. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Jugendlichen in einem Einkaufszentrum in Duderstadt (Kreis Göttingen) ist ein 81 Jahre alter Mann an seinen Verletzungen gestorben.