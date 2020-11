Bremen. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat vor dem Parlament die Fortsetzung des Teil-Lockdowns in der Corona-Pandemie für Dezember verteidigt.

Es sei zwar gelungen, eine exponentielle Zunahme der Infektionen in Deutschland zu stoppen, sagte er am Montag. Doch eine Trendwende sei in vielen Teilen Deutschlands noch nicht erreicht.

Das Bundesland Bremen halte sich mit seiner neuen Verordnung an die Maßnahmen, die mit dem Bund und den anderen Ländern vereinbart worden seien. Für die Weihnachtsfeiertage würden die Kontaktbeschränkungen jedoch gelockert. Bovenschulte appellierte an die Bürgerinnen und Bürger: „Seien sie auch in den Feiertagen vorsichtig!“

Umstritten in der Debatte der Bremischen Bürgerschaft war die Festlegung, den Beginn der Weihnachtsferien nicht wie in anderen Ländern vorzuziehen. Dem Senat zufolge sollen am 21. und 22. Dezember die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Dieser Unterricht werde ohnehin ausfallen, sagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp voraus. Er kritisierte auch das Verbot, an Ständen Glühwein zu verkaufen. Das schieße weit über das Ziel hinaus. Die neue Bremer Corona-Verordnung soll am Dienstag in Kraft treten.