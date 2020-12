Hannover. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist weiter rückläufig, allerdings hat es binnen eines Tages 23 Todesfälle gegeben.

1129 Neuinfektionen wurden am Mittwoch registriert, das seien rund 200 Fälle weniger als am gleichen Tag vor einer Woche, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. „Das Infektionsgeschehen geht langsam zurück, die Maßnahmen wirken offensichtlich“, sagte Sozialministeriumssprecher Oliver Grimm.

Auch in den besonders betroffenen Landkreisen Cloppenburg und Vechta gebe es einen Rückgang. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sank im Landesschnitt auf 82,6. „Das sind insgesamt Lichtblicke“, so Grimm. Von den 45 Landkreisen und großen Städten in Niedersachsen sind 12 inzwischen kein Hotspot mehr mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 50. Dieser Wert wird mit dem Teil-Lockdown landesweit angestrebt.

930 Erkrankte müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, 201 auf der Intensivstation. 126 davon werden künstlich beatmet. „Die Situation in den Kliniken ist derzeit beherrschbar“, betonte Grimm. Die Zahl der Klinikpatienten sinke inzwischen leicht und die der Erkrankten auf der Intensivstation bei rund 200 stabil.