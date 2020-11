Gestiegene Nachfrage bei Nachhilfeschulen in Niedersachsen

Eine Plexiglaswand trennt in der Nachhilfeschule beim Mathematikuntericht Schüler und Lehrer.

Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Bochum. Der Bedarf an Nachhilfe in Niedersachsen zieht an. Und er zeigt grundlegende Probleme: „Wir haben jetzt Jugendliche bei uns, die sich auf Klassenarbeiten zu Themen vorbereiten müssen, die nie im Präsenzunterricht vermittelt wurden“, heißt es von Nachhilfeschulen.