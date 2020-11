Mutmaßlicher Brandstifter in Hannover festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Illustration

Hannover. Nach einem Brand in einem leerstehenden Haus in Hannover-Döhren am Samstag hat die Polizei einen Mann als mutmaßlichen Brandstifter festgenommen.