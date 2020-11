Loxstedt. Eine 22-Jährige ist im Kreis Cuxhaven mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen.

Die Frau sei auf der Bundesstraße 6 in Richtung Bremen gefahren, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen. Kurz vor Mitternacht kam ihr Auto bei Loxstedt von der Straße ab. Der Wagen prallte den Angaben nach mit der Fahrerseite des Wagens gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle. Weshalb sie mit dem Auto auf der geraden Strecke von der Straße abkam, war zunächst unklar.