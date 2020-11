500 000 Euro Schaden nach Brand in Winsen

Winsen (Luhe). Bei einem Brand in einem Wohn- und Bürogebäude in Winsen (Landkreis Harburg) ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden.