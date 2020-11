Mit Holzbrettern sind die Zugänge am Haupteingang zum Deutschen Theater zugestellt.

Swen Pförtner/dpa

Göttingen. Museen, Konzerthäuser, Theater - sie müssen wegen der Pandemie weiter geschlossen bleiben. Ein Haus in Göttingen will aber nicht in Vergessenheit geraten. Und findet eine kreative Lösung.