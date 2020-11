Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen eröffnen am heutigen Freitagabend den 9.

Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Im Wolfsburger Stadion treffen zwei Überraschungsteams der bisherigen Saison aufeinander. Der VfL ist noch ungeschlagen und liegt auf Rang sechs. Werder ist Neunter, hat sich nach dem Fast-Abstieg im Sommer stabilisiert und feierte mit dem 1:1 bei Bayern München am vergangenen Wochenende einen Achtungserfolg. Endet auch die Partie ab 20.30 Uhr (DAZN) 1:1, würden die Bremer einen Rekord aufstellen: Sie hätten dann sechsmal in Serie dieses Ergebnis erzielt. Das gab es in der Bundesliga noch nie.