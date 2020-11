Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält die zu Weihnachten geplanten Lockerungen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen für sehr wahrscheinlich.

„Brief und Siegel würde ich niemals in Zusammenhang mit Corona geben, aber nach allem, was wir wissen, können sich die Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover.

Man sehe gute Chancen, dass die von Bund und Ländern bis zum 20. Dezember getroffenen Maßnahmen einen deutlichen Rückgang der Infektionen bewirken und wisse zudem um den hohen Stellenwert von Weihnachten in den meisten Familien. Das müsse die Politik berücksichtigen.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass über die Feiertage bis zu zehn Personen im Familien- und Freundeskreis zusammenkommen können, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. In den Wochen davor soll die Obergrenze mit Ausnahme von Schleswig-Holstein bundesweit bei fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten liegen.