Hamburg. Die Schauspielerin Jenny Elvers (48) äußert sich offen über ihre Erfahrungen in Liebesdingen.

„Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand“, sagte die ehemalige Heide-Königin aus Niedersachsen der Hamburger Zeitschrift „Gala“ in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag. „Richtig spießig, oder?“, meinte sie dazu und erklärte, dass es natürlich Gelegenheiten gegeben habe, sie sich aber immer wieder gebremst habe. Für sie sei es das Wichtigste, sich auf sich selbst und ihre Gefühle verlassen zu können. „Ich nehme mir Zeit für Entscheidungen und schlafe auch erst mal eine Nacht über Dinge, die mich beschäftigen“, so Elvers, die in Amelinghausen bei Lüneburg zur Welt kam.