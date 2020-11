Bremen. Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat sich nach der Bund-Länder-Runde zum weiteren Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie zufrieden gezeigt.

Am Ende habe man eine gemeinsame Position gefunden, auch wenn Bund und Länder jeweils hätten Abstriche machen müssen, sagte er am Mittwochabend in Bremen. Mit den nun getroffenen Beschlüssen sei eine klare Grundlage für die nächsten Wochen bis Anfang Januar geschaffen worden. „Ich bin aus Bremer Sicht zufrieden.“

Weiter skeptisch zeigte sich Bovenschulte allerdings in der Frage der Weihnachtsferien. Er habe Zweifel, dass ein Vorziehen der Ferien eine gute Idee bei der Pandemie-Bekämpfung sei. Bremen werde vom 19. Dezember an die strikte Schulpflicht aufheben und es den Eltern anheimstellen, ihre Kinder vom Unterricht zu befreien. „Das ist aus unserer Sicht die beste Regelung.“ Allerdings sei man offen und werde das noch mit den Eltern, Lehrern und auch im Senat besprechen.