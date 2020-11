Hannover. Die mit dem Teil-Lockdown verhängten Corona-Beschränkungen werden nach Angaben von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bis Anfang kommenden Jahres nötig sein.

Bund und Länder gingen davon aus, dass die Beschränkungen insbesondere für Restaurants, Theater, und Freizeiteinrichtungen noch bis Anfang Januar 2020 erforderlich sein werden. Das teilte der SPD-Politiker am Mittwoch nach den Beratungen von Bund und Ländern mit. Wie dabei vereinbart, werde bundesweit und auch in Niedersachsen der Teil-Lockdown zunächst bis zum 20. Dezember verlängert. Wenn möglichst viele sich im Dezember an diese Regel halten, werde es, so Stephan Weil, „gut vertretbar sein, über Weihnachten bis zum 1. Januar 2020 die Kontaktbeschränkungen maßvoll zu lockern.“