Hann. Münden. Fast drei Wochen nach dem Großbrand in der historischen Fachwerk-Altstadt von Hannoversch Münden in Südniedersachsen steht die Ursache fest.

Auslöser für das Feuer war ein technischer Defekt im Bereich der Decke zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Das habe die weitere Untersuchung der Brandstelle ergeben. Die Beschlagnahme des Gebäudes sei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgehoben.

Das Feuer hatte sich am 6. November auf mehrere Fachwerkhäuser ausgedehnt, einige wurden komplett zerstört. Der Schaden wurde zunächst auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

In der historischen Altstadt von Hannoversch Münden kam es schon öfter zu folgenschweren Bränden. 2015 starb dabei ein Mann. 2008 richtete eine Feuersbrunst in der Altstadt einen Schaden von mehreren Millionen Euro an. Damals waren sieben Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert teils völlig zerstört worden.