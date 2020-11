Hüde. Nach dem Fund der Leiche einer 33-jährigen Frau in Hüde im Landkreis Diepholz wird wegen Verdachts des Totschlags gegen den 39-jährigen Ehemann ermittelt.

Der 39-Jährige sei festgenommen worden, ein Ermittlungsrichter habe Untersuchungshaft angeordnet, teilte die Polizei Diepholz am Mittwoch mit. Laut Obduktion sei die Frau gewaltsam getötet worden.

Ein Notarzt hatte den Tod der 33-jährigen Frau am Montagabend festgestellt. Die Polizei sperrte den Bereich um den Auffindeort ab und sicherte die ganze Nacht über Spuren. Eine Obduktion der Leiche fand am Dienstagnachmittag statt. Danach wurde die 33-Jährige gewaltsam getötet, teilt dei politzeui jetzt mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Ermittlungsrichter heute die Untersuchungshaft des Beschuldigten an.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Montag, 23. Noevember, in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr in Hüde in der Düversbrucher Straße, Einmündung Mecklinge (Schotterplatz am weißen Stromverteilerturm), etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter Telefon 05441 9710 entgegen