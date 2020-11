Die Hochseeinsel Helgoland ist aus einem Flugzeug heraus zu sehen.

Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Hamminkeln. „Wir stehen Hand in Hand, wir Kinder von Helgoland“: Eine neue Hymne wird am Wochenende auf Helgoland erklingen. An der Entstehung des Liedes wirkten auch die Schüler der Hochseeinsel mit. Nun gibt es fünf Versionen - von Shanty bis Rock.