Olaf Latzel (r), Pastor, steht vor Prozessbeginn mit Sascha Böttner, Anwalt, im Gerichtssaal.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Ein wortgewaltiger Pastor aus Bremen ist von einem Amtsgericht in die Schranken gewiesen worden. Volksverhetzung, so lautet das Urteil in erster Instanz. Das letzte Wort dürfte in der Sache allerdings noch nicht gesprochen sein.