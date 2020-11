Eine Straße in der Einbecker Innenstadt, in der ein Briefkasten zerstört wurde.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Einbeck. Zwei Angehörige der rechtsextremen Szene in Südniedersachsen stehen wegen eines Sprengstoffanschlags auf ein Privathaus in Einbeck von heute an vor Gericht.