Einbeck. Zwei Mitglieder der rechten Szene von Einbeck haben eingeräumt, einen illegalen Böller in den Briefkasten einer Frau geworfen zu haben, die sich gegen Neonazis engagiert.

Zum Prozessauftakt im örtlichen Amtsgericht gaben ihre Verteidiger eine entsprechende Erklärung ab. Laut Anklage wollten die 24 und 26 Jahre alten Männer mit dem Anschlag in der Nacht zum 10. Juni 2020 ihre Missachtung für die Geschädigte ausdrücken und ihr einen Denkzettel verpassen. Die Frau tritt als Nebenklägerin auf. Sie sei schon zuvor von dem älteren Angeklagten mehrfach bedroht worden, sagte die 41-Jährige am Dienstag. Er habe sie auch einmal geschlagen, als sie ihn am Filmen eines Kindes hindern wollte.

Der Sprengsatz explodierte und zerstörte den Briefkasten. Dabei verletzte sich der 26-Jährige an beiden Händen und musste ins Universitätsklinikum Göttingen gebracht werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hatte zunächst auch gegen einen dritten Beschuldigten ermittelt, konnte ihm aber keine Tatbeteiligung nachweisen. Am ersten Prozesstag sollten bereits die Plädoyers gehalten werden.