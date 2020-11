Oerel. Fast zehn Monate nach Streitigkeiten zwischen zwei Großfamilien im Kreis Rotenburg hat die Polizei zwei Haftbefehle wegen versuchten Mordes vollstreckt.

Die beiden Tatverdächtigen sitzen derzeit in Gefängnissen in Niedersachsen und Nordrhein- Westfalen, wie die Polizei Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Stade am Montag mitteilten. Ein weiterer Tatverdächtiger sei im Ausland, nach ihm werde gefahndet. Bei dem Vorfall Anfang Februar war ein 41-jähriger Mann an einem Sportplatz in Oerel am Kopf und durch mehrere Messerstiche am Bein verletzt worden.