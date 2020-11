Hannover. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Niedersachsen ist in weiten Teilen ein Kampf gegen Drogendelikte.

Mit 29 von 64 Ermittlungsverfahren in diesem Bereich entfiel fast die Hälfte auf den Handel und Schmuggel von Rauschgift. Das geht aus einem Lagebild zur organisierten Kriminalität im Jahr 2019 hervor, das Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Montag in Hannover vorstellten. Eine Legalisierung von Drogen lehnten beide ab. „Das wäre ungefähr so, als wenn wir Ladendiebstahl nicht mehr unter Strafe stellen würden, um Polizei und Justiz zu entlasten. Und der Ladendiebstahl hat noch nicht mal gesundheitliche Folgen“, sagte Pistorius.