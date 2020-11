Zwei Leichen nach Brand in Oyten gefunden

Nach einem Brand in einem Reihenhaus in Oyten sind am Montag zwei Leichen aus dem Haus geborgen worden.

Nonstopnews

Oyten. Beim Löschen eines Feuers in einem Reihenhaus in Oyten im Landkreis Verden sind die Einsatzkräfte am Montag auf zwei tote Menschen gestoßen.