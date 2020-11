Nach Brand in Oyten finden Rettungskräfte zwei Leichen

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Oyten. Beim Löschen eines Feuers in einem Reihenhaus in Oyten im Landkreis Verden haben die Einsatzkräfte am Montag zwei tote Menschen gefunden.