Kirchen erinnern mit Gottesdienst an Corona-Opfer

Ralf Meister (l), Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, und Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim.

Julian Stratenschulte/dpa

Hildesheim. Mit einem ökumenischen Gottesdienst erinnern die Kirchen in Niedersachsen am Totensonntag (19.00 Uhr) an die Corona-Opfer.