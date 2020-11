Kirchen erinnern mit Gottesdienst an Corona-Opfer

Ein kleiner Engel auf einem Grab, aufgenommen auf dem Hauptfriedhof.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hildesheim. Mit einem ökumenischen Gottesdienst erinnern die Kirchen in Niedersachsen am Totensonntag (19.00 Uhr) an die Corona-Opfer.