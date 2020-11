In einer geschlossenen Kneipe lehnt ein Besen an der Bar.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Osnabrück. Das Nachtleben liegt derzeit brach. In Osnabrück will man in die Zukunft blicken - mit einem sogenannten Nachtbürgermeister. Anwärter gibt es einige.