Wolfsburg. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner kann im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 voraussichtlich wieder auf seinen Kapitän Josuha Guilavogui zurückgreifen.

„Wenn nichts mehr passiert - er hat die Belastung sehr gut verkraftet -, ist er auch ein Thema für die Startelf“, sagte Glasner am Donnerstag über den 30-Jährigen. Guilavogui war nach einem Muskelfaserriss zuletzt ins Training beim VfL zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung beim 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld am 25. Oktober zugezogen und war seitdem ausgefallen.

Verzichten muss Glasner auf Schalke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dagegen auf Innenverteidiger Marin Pongracic. Der 23-Jährige war bei der kroatischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Wolfsburg in Quarantäne. „Ihm geht es den Umständen entsprechend“, sagte Glasner. „Er hat kleinere Symptome.“