Aurich. In einem Geflügelbestand im Landkreis Aurich ist die Vogelgrippe festgestellt worden.

Betroffen sei eine Kleinsthaltung mit insgesamt rund 35 Hühnern und Puten in der Gemeinde Großheide, wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte. Da die Tiere in dem Bestand für den Eigenbedarf des Halters produzierten, sei nach der Geflügelpestverordnung auf die Einrichtung eines Sperrbereichs verzichtet worden. Der Bestand wurde demnach vollständig geräumt.

Zunächst habe das Veterinärinstitut in Oldenburg bei Proben von mehreren Tieren den Geflügelpesterreger H5N8 am Montag festgestellt, hieß es. Das Friedrich-Loeffler-Institut als nationales Referenzlabor bestätigte die Fälle laut Landkreis am Dienstag. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Kreisverwaltung eine sogenannte Aufstallpflicht für Geflügel im Kreis angeordnet. Geflügelhalter dürfen ihre Tiere nicht mehr unter freiem Himmel halten, sondern nur in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung.