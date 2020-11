Bremen. Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen dagegen stehen am heutigen Mittwoch im Mittelpunkt einer Aktuellen Stunde der Bremischen Bürgerschaft.

Angesichts der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen fordert die CDU vom rot-grün-roten Senat eine konsequentere Umsetzung der Corona-Maßnahmen. Das Landesparlament will zudem den bereits im Sommer in erster Lesung beratenen Etat endgültig verabschieden. Die Entscheidung war wegen der Corona-Krise in den Herbst verlegt worden, um die Steuerschätzung im September abzuwarten. Wegen des Buß- und Bettages beginnt die Sitzung der Bürgerschaft erst um 12.00 Uhr.