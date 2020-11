Eine kleine Schnecke zieht mit ihrem Schneckenhaus über eine vom Regen nasse Terrasse und spiegelt sich dabei im Wasser.

Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Offenbach am Main. In den kommenden Tagen bestimmen viele Wolken und immer wieder einsetzende Regenschauer das Wetter in Niedersachsen und Bremen.