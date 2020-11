Eine Frau betritt das Landgericht Hannover.

picture alliance / Holger Hollemann/dpa

Hannover. Sie sollen medizinische Geräte im Millionenwert aus Kliniken gestohlen haben: Im Prozess gegen drei Männer und zwei Frauen wegen schweren Bandendiebstahls beziehungsweise gewerbsmäßiger Bandenhehlerei in sechs Fällen wird am heutigen Morgen (9.30 Uhr) das Urteil am Landgericht Hannover erwartet.