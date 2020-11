Hannover. Nach drei Raubüberfällen in der Innenstadt von Hannover in der Nacht zum Samstag sind vier mutmaßliche Täter festgenommen worden.

Tatorte waren in allen Fällen Haltestellen. Die Opfer wurden von Männer-Gruppen attackiert. Zwei mutmaßliche Tatwaffen - eine Eisenstange und ein Messer - wurden gefunden und sichergestellt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, umringten kurz nach Mitternacht sieben bis acht junge Männer einen 18-Jährigen in der Stadtbahnstation Kröpcke und stahlen ihm Wertgegenstände aus der Jacke. Als sich der junge Mann wehrte, schlugen ihm zwei der Angreifer ins Gesicht und verletzten ihn leicht. Schließlich gelang es ihm, sich loszureißen und ohne seine Jacke zu flüchten. Die Polizei konnte zwei mutmaßliche Täter im Alter von 19 Jahren fassen. Inzwischen befinden sie sich wieder auf freiem Fuß. Gegen sie wird wegen Raubes ermittelt.

Bei beiden anderen Raubüberfällen steht eine Gruppe von sechs Männern im Verdacht. Nach Polizeiangaben bedrohten sie einen 21-Jährigen mit einer Eisenstange und einem Messer ebenfalls am Kröpcke und erbeuteten seine Geldbörse. Danach überfielen sie zwei junge Männer im Alter von 17 und 23 Jahren an einer Bushaltestelle vor dem Hauptbahnhof und erbeuteten eine Weste sowie einen Ring und eine Armbanduhr. Die Polizei nahm zwei der sechs mutmaßlichen Täter fest. Die zwei 17-Jährigen kamen ebenfalls wieder auf freien Fuß. Auch Teile des Diebesgutes wurden gefunden. Die Eisenstange und das Messer wurden in Tatortnähe sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Eine Verbindung zwischen den Taten bestehe laut Polizei nicht.