Hannover. Auch fünf Jahre nach der Absage des Fußball-Länderspiels Deutschland-Niederlande in Hannover wegen einer Anschlagswarnung besteht die generelle Terrorgefahr nach Einschätzung von Innenminister Boris Pistorius (SPD) fort.

„Genau wie vor fünf Jahren besteht auch heute weiterhin die Gefahr islamistisch motivierter Anschläge, auch in Niedersachsen“, sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Das damalige Geschehen und der polizeiliche Einsatz waren allerdings einzigartig.“ Der Einsatz sei seinerzeit hervorragend organisiert gewesen.

„Dazu zählte auch die vorausschauende Lageplanung durch die Polizeidirektion Hannover nur vier Tage nach den verheerenden Anschlägen in Paris, auch am Rande des Länderspiels der Nationalmannschaft im Stade de France“, so Pistorius. Ein besonderer Faktor sei die besonnene Reaktion der bereits am Stadion eingetroffenen Fans und der Bevölkerung angesichts der für sie undurchsichtigen Lage gewesen. „Natürlich ist die Polizei auch jetzt gut aufgestellt, um eine vergleichbare Lage zu bewältigen, wobei klar sein muss, dass jede Lage anders ist.“

Das Freundschaftsspiel Deutschland-Niederlande am 17. November 2015 war wegen Hinweisen auf einen geplanten Sprengstoff-Anschlag im Stadion rund 90 Minuten vor dem Anpfiff abgesagt worden.