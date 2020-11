Berlin. Ein klarer Sieg stimmt die Volleys nicht vollends zufrieden. Der Manager hadert. „Eigentlich müssten wir schon weiter sein“, sagt er.

Die Berlin Volleys machen sich auf eine Bundesliga-Saison mit besonderer mentaler Daueranspannung gefasst. „Ich fürchte, es wird mehr eine Saison der Zufälle als eine Saison der Planbarkeit“, sagte Manager Kaweh Niroomand nach dem 3:0-Erfolg über die Grizzlys Giesen am Samstag.

Es ist die Coronvirus-Pandemie und es sind ihre Folgen, die den 67-Jährigen zu der Annahme veranlassen. „Die komplette Situation zerrt an den Nerven aller Beteiligten. Unter solchen Umständen auch mental immer hundert Prozent abzurufen, ist eine enorme Herausforderung“, sagte er.

Gegen Giesen traten die Volleys in der Max-Schmeling-Halle erstmals vor leeren Rängen an. Unter diesen „Geisterbedingungen“ (Niroomand) sorgten nicht zuletzt Timothee Carle und Benjamin Patch mit jeweils 17 Punkten im fünften Saisonspiel der Berliner für den vierten Zu-Null-Erfolg. Dennoch herrscht Unzufriedenheit.

„So richtig rund läuft es noch nicht bei uns“, meinte der Volleys-Manager und beklagte: „Eigentlich müssten wir schon weiter sein, gerade bei dem Programm, das jetzt auf uns zukommt.“

Schon am nächsten Wochenende stehen die Volleys in der Liga beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen vor einem echten Härtetest. Vom 8. Dezember an folgt das Vorrundenturnier in der Champions League in Berlin mit hochkarätigen Gegnern wie Zenit Kasan.

Zur unbefriedigenden Situation bei den BR Volleys trägt auch das Verletzungspech bei. Gegen Giesen musste Zuspieler Sergej Grankin wegen einer Wadenverletzung kurzfristig passen. Eine genaue Diagnose steht erst am Montag nach einer MRT-Untersuchung fest. „Dauernd fallen bei uns wichtige Spieler aus“, klagt Niroomand. Zuletzt pausierte in Mittelblocker Anton Brehme ein anderer Leistungsträger wegen Kniebeschwerden. Der 21-Jährige ist inzwischen wieder fit, wurde gegen Giesen aber noch geschont.