Polizei warnt vor Wohnungseinbrüchen in dunkler Jahreszeit

Ein Einbrecher benutzt ein Brecheisen, um eine Tür zu öffnen.

Silas Stein/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Fallzahlen sinken zwar seit einigen Jahren, aber auch in Corona-Zeiten machen Einbrecher keine Pause: In der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß wieder die Wohnungseinbrüche, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Hannover sagte.