Bremen. Das Institut für niederdeutsche Sprache in Bremen hat ein Archiv mit Tonaufnahmen plattdeutscher Kurzgeschichten und Märchen ins Internet gestellt.

Grundstock sei die Plattenreihe „Niederdeutsche Stimmen“ aus dem Schuster-Verlag in Leer in Ostfriesland, teilte das Institut am Freitag mit. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1965 und 1981. Regional sind plattdeutsche Dialekte von Oldenburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Die Datenbank solle laufend ergänzt werden, heißt es.

Zu den ersten 15 Tondokumenten des Archivs gehören Erzählungen von klassischen niederdeutschen Schriftstellern wie Fritz Reuter oder Gorch Fock (Johann Wilhelm Kinau). Bei mehreren Autoren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verweisen Kurzbiographien darauf, dass die Sprach- und Heimatpflege oft auch eine Nähe zum Nationalsozialismus bedeutete.