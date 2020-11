Ahrensburg. Die Weißwangengans ist zum „Seevogel des Jahres 2021“ gekürt worden.

Die Weißwangengans ist zum „Seevogel des Jahres 2021“ gekürt worden. Der Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur ernennt jedes Jahr einen besonderen Seevogel, der die Aufmerksamkeit aller verdient, teilte der Verein am Donnerstag mit. „Die Weißwangengans ist ein Symbol für erfolgreiche Naturschutzmaßnahmen und heute zugleich eine Attraktion für Touristen und Naturliebhaber an der Nordseeküste“, sagte der Geschäftsführer des Vereins, Steffen Gruber, am Donnerstag. Im Volksmund wird die Weißwangengans den Angaben zufolge auch gerne als „Nonnengans“ bezeichnet.

Durch starke Schutzbemühungen und das Ende der intensiven Bejagung ließen sich an der Nordseeküste wieder eindrucksvolle Ansammlungen von Hunderttausenden dieser schönen Vögel beobachten, teilte Jordsand weiter mit.

An der deutschen Küste werden die Weißwangengänse nicht nur positiv gesehen. Die stark gewachsene Gesamtpopulation und die längere Verweildauer der Tiere erzeugen einen zunehmenden Druck auf landwirtschaftliche Flächen. Die Vögel bleiben in Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Angaben des Vereins Jordsand teilweise bis in die zweite Mai-Hälfte hinein und zögen erst dann in ihre russischen Brutgebiete ab.