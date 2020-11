Ein Stethoskop liegt in einem Behandlungszimmer.

Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Hannover. Hausärztinnen und Hausärzte spielen in der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle. Beim Verdacht auf eine Infektion sind sie in der Regel die erste Anlaufstelle. Wie ist die Lage in den niedersächsischen Praxen?